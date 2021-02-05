Пенсионный возраст повысят с апреля, а требования ужесточат: кого коснется

В Украине пенсионный возраст повысят для женщин с 1 апреля. Если сейчас они могут выходить на заслуженный отдых (если хватает стажа) в 59,5 лет, то через несколько месяцев придется работать на полгода больше. Кроме того, с 2022-го изменятся требования по стажу.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фактически права мужчин и женщин будут равными, общий пенсионный возраст составит 60 лет. Но это не значит, что все смогут рассчитывать на выплаты с этого возраста, говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

В январе 2022-го требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет. Покамест такое новшество коснется небольшого количества украинцев, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Это требование выполнит большинство.

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

Как сообщал OBOZREVATEL: