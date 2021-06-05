Пенсионный возраст для части украинцев уже подняли до 65 лет: кому придется работать дольше

В Украине пенсионный возраст для части украинцев уже подняли до 65 лет. Так, те украинцы, у которых не хватает стажа, вынуждены будут работать дольше.

Об этом говорится в законе про Общеобязательное государственное пенсионное страхование. Так, если в 2021-м у 60-летнего украинца есть всего лишь до 18 лет стажа, ему придется работать до 65 лет. Ежегодно требования по стажу будут расти.

Как изменятся требования по стажу для выхода на пенсию в 65 лет:

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 - от 15 до 18 лет;

с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 - от 15 до 19 лет;

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с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 - от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 - от 15 до 21 лет;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 - от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 - от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 - от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 - от 15 до 25 лет.

В Украине пенсионный возраст один из самых низких в Европе. В Бельгии, Дании, Испании возраст выхода на заслуженный отдых уже повысили до 65 лет. А в ближайшее время повысят до 67 лет. Чтобы улучшить ситуацию в Пенсионном фонде, ряд "слуг народа" во главе с руководителем профильного комитета Галина Третьякова зарегистрировали законопроект, введение которого позволит увеличить пенсионный возраст в Украине с 60 до 61 года.

Об этом говорится в законопроекте №5566. "Сейчас есть много стран, в которых установлен законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет. Это было иначе несколько лет назад. Примером являются Бельгия, Дания, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания. Во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет", – говорится в документе.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирал законопроект. Так, начиная с 1 января 2023 года возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц. Такой рост будет продолжаться до 1 января 2035 года. В итоге, указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.

С другой стороны, женщины, которые родили ребенка и воспитали его до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуется такими механизмами.