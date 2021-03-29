Пенсионный фонд потерял 4 млрд грн из-за помощи ФОПам на карантине

Освободив ФОПов и других самозанятых лиц на время карантина из-за пандемии коронавируса от уплаты социального взноса, Пенсионный фонд Украины недополучил 4 млрд гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "РБК Украина". Она указала, что это был осознанный шаг.

Министр отметила, что Минсоцполитики разработало карту социальных групп, чтобы "посмотреть, кому и чем помогает" ведомство. На основе этой карты было определено, кто нуждается в помощи больше, а кто может быть не охвачен новыми программами социальной поддержки.

"Так было с ФОПами, которые приостановили деятельность, но не могли получить помощь в центрах занятости, и для них мы внедрили новую социальную программу помощи на детей", – сказала Лазебная.

"Кроме того, мы освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты зачислили им в страховой стаж. Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", – отметила она.

Напомним, Лазебная также заявила, что в Украине большинство физлиц-предпринимателей платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию (сейчас – 1769 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременную выплату 8000 гривен.