Пенсійний фонд утратив 4 млрд грн через допомогу ФОПам на карантині
Звільнивши ФОПів та інших самозайнятих осіб на час карантину через пандемію коронавірусу від сплати соціального внеску, Пенсійний фонд України недоотримав 4 млрд гривень.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "РБК Україна". Вона вказала, що це був усвідомлений крок.
Міністерка зазначила, що Мінсоцполітики розробило карту соціальних груп, щоб "подивитися, кому і чим допомагає" відомство. На основі цієї карти було визначено, хто потребує допомоги більше, а хто може бути не охоплений новими програмами соціальної підтримки.
"Так було із ФОПами, які зупиняли діяльність, але не могли отримати допомогу в центрах зайнятості, і для них ми впровадили нову соціальну програму допомоги на дітей", – сказала Лазебна.
"Крім того, ми звільнили підприємців І і ІІ категорії та інших самозайнятих від сплати соціального внеску, водночас періоди несплати зарахували їм до страхового стажу. Ми свідомо на це йшли, знаючи, що не отримуємо кошти в бюджет Пенсійного фонду. Ціна цього питання близько 4 мільярдів, але не це було головним", – зазначила вона.
Нагадаємо, Лазебна також заявила, що в Україні більшість фізосіб-підприємців платять внески з мінімальної зарплати та зможуть отримувати тільки мінімальну пенсію (зараз – 1769 грн).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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