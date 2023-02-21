Пенсии вырастут не на 20%: как изменятся выплаты во время масштабной индексации-2023

Мартовская индексация пенсий в Украине состоится на уровне 20%, что уже официально подтвердили в правительстве. Однако фактические пенсии украинцев вырастут не на 20% – размер повышения будет рассчитываться индивидуально.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В целом логика повышения проста: тем, кто заработал на небольшие выплаты, пенсии поднимут меньше всего. А повышение для тех, кто получает больше, будет более существенным.

Как повысят пенсии с марта-2023

В расчете учитывается исключительно "тело" пенсионной выплаты. То есть все возможные надбавки (доплаты за возраст, стаж и т.д.) повышаться не будут. Кроме того, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия, составляет 1500 гривен.

Соответственно, общая сумма пенсий у большинства пенсионеров увеличится меньше чем на 20%. Однако общий расчет таков:

если пенсия без надбавок и доплат составляет 2100 грн, то увеличение составит 420 грн;

пенсия 3000 грн – рост на 600 грн;

пенсия 3500 грн – на 700 грн;

пенсия 4000 грн – на 800 грн;

пенсия 5000 грн – на 1000 грн.

В Кабмине рассчитали, что с учетом количества пенсионеров в Украине среднее повышение составит 400-700 грн. В целом пенсии пересмотрят почти для 10 млн получателей.

По закону, на ежегодную индексацию не могут рассчитывать украинцы, чья пенсия ниже минимальной (т. е. менее 1920 грн). Однако, по словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, в правительстве ищут возможности повысить выплаты и этой категории получателей.

"В этом году инфляция значительно "съела" доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсии, даже тем, у кого она самая маленькая", – рассказала Жолнович.

Уже повышенные выплаты украинцы получат в апреле. Однако весеннее повышение пенсий станет едва ли не единственным в 2023 году, ведь из-за проблем с наполнением бюджета во время войны в стране заморозили повышение соцстандартов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают лишать пенсии граждан, которые совершили преступления против национальной безопасности. В список уголовных статей попали, в частности, коллаборационизм и госизмена.

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