Пенсии в Украине вскоре кардинально пересчитают: кто останется без прибавки

Пенсии в Украине масштабно пересчитают в марте 2023-го. Перерасчет не коснется целого ряда категорий: тех, кто не заработал даже на минимальную выплату, кто уже получает максимальную пенсию, кто вышел на заслуженный отдых по особым правилам.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, при повышении размера пенсий учитывается только та сумма, которая посчитана по формуле. Ориентировочно его повысят на 24%. Однако, если ваша пенсия уже, например, на 5% выше расчетного размера из-за большого стажа, то повышение, соответственно, произойдет на меньший процент.

У некоторых украинцев размер выплаты вовсе не изменится. Речь идет об:

украинцах, которые имели маленькие зарплаты и небольшой стаж, если их расчетный размер выплаты уже ниже 25%;

украинцев, пенсия которых ограничена максимальным размером выплаты (составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных);

у украинцев, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам.

Отметим, индексация пенсий происходит ежегодно в марте. В этом году ее размер будет выше из-за высокой инфляции в 2022-м. Точный размер прибавки будет известен после того, как размер индексации озвучат в Минсоце.

Размер пенсии считается по специальной формуле. Он зависит и от личной зарплаты, и от стажа, и от средней заработной платы по стране. В целом за каждый год работы вам дадут 1% расчетного заработка пенсии. Расчетный заработок при этом считается по формуле: соотношение собственной зарплаты к средней умножить на среднюю зарплату по стране.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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