На пенсии не заработает большинство: украинцев ждет критическая точка, которая многих оставит без выплат

В Украине в 2023-м больше трети тех, кому исполнилось 60 лет, не смогут получить пенсии. Им придется работать до 63 или 65 лет. Постепенное повышение требований к стажу для выхода на заслуженный отдых вовремя не новость. Вот только с каждым годом выполнить это требование все сложнее и сложнее.

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Средний стаж "новых" пенсионеров стремительно уменьшается. Если с 2018-го по 2021-й требования для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, выполняло абсолютное большинство, то постепенно до 60% украинцев не сможет соответствовать критериям.

Полномасштабная война ситуацию ухудшила. Около трех миллионов украинцев потеряли официальный заработок. Они не платят взносы в Пенсионный фонд (либо находятся в отпуске за собственный счет, либо уволены), поэтому стаж им не засчитывают.

О том, почему украинцам с каждым годом будет сложнее заработать на пенсию и что стоит изменить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Настоящие сложности начнутся с 2025-го

Пенсионная система в Украине уже давно нуждается в реформировании. Есть три больших якоря, которые тянут на дно: большой уровень теневой занятости, зарплаты в конвертах (и низкий уровень зарплат) и демографический кризис. Каждый из этих факторов за время полномасштабной войны только укрепился. Ситуация близка к критической.

Сейчас по данным Пенсионного фонда взносы на пенсию делают всего 10,7 млн украинцев. И это при том, что пенсии получают те же 10,7 млн человек. Сейчас средняя пенсия составляет 4766 грн. Чтобы обеспечить такую цифру, средняя зарплата в Украине должна составлять более 21,6 тыс. грн.

Еще в 2017-м в Украине приняли пенсионную реформу. Благодаря этому ввели ежегодное осовременивание пенсий, а еще ужесточили требования для того, чтобы вовремя выходить на заслуженный отдых. В этом году нужно 30 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. От 15 до 20 лет стажа хватит для того, чтобы выйти на пенсию в 65 лет. И от 20 до 30 лет – в 63 года.

Проблема заключается в том, что украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа, рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Никаких новых расчетов мы не делали. Насколько я помню, средний стаж, с которым украинцы выходят на пенсию, – это 32 года", – рассказывает ученая.

И это еще оптимистичные оценки. После начала полномасштабной войны ситуация в Украине з занятостью значительно ухудшилась. Примерно 3 млн украинцев перестали платить взносы в ПФУ, значит, стаж им не засчитывают.

Даже при оптимистичном сценарии с 2025-го у большинства 60-летних украинцев не будет хватать стажа для того, чтобы выходить на пенсию вовремя. В 2017-м Пенсионный фонд делал расчеты (их результаты сохранились у OBOZREVATEL). И согласно им в 2027-м требования по стажу не смогут выполнить 45% украинцев. Но дело в том, что эти расчеты делались исходя из того, сколько теоретически смогут стажа заработать украинцы. Но пандемия, полномасштабная война внесли свои коррективы. Теперь рассчитывать на такой показатель не приходится.

Ученая Лидия Ткаченко считает, что реформу стоит остановить, а требования к стажу перестать увеличивать. "Многие люди остались без работы, многие в отпуске за свой счет. Этот год не станет переломным. Но с учетом ситуации, со стороны государства было бы правильно остановить критерии в 30 лет. Дальше будет не по-джентельменски", – отмечает Ткаченко.

Без общего повышение пенсионного возраста не обойтись

Всемирный банк рекомендовал всем государствам без учета демографической ситуации повышать пенсионный возраст до 65 лет. В условиях Украины это решение критически необходимо. После войны как минимум первые несколько лет экономическая ситуация будет оставаться сложной, баланс между количеством работающих и пенсионеров может установиться нескоро.

Украинцам придется работать дольше. Поэтому о пенсии в 60 лет, вероятно, рано или поздно придется забыть. Такое решение уже приняли все соседние государства. И это всегда крайне непопулярный шаг. Но даже развитые и экономически богатые страны не могут обеспечить выплату пенсий, начиная с 60 лет.

В Украине же, где львиная доля зарплат находится в тени, а полномасштабная войны привела к появлению миллионов беженцев, уничтожены целые города, убиты тысячи мирных жителей и военных, низкий пенсионный возраст просто не по карману.

МВФ требовал от Украины повысить возраст выхода на пенсию еще в 2017-м. Тогда Кабмину удалось убедить кредитора, что можно обойтись "мягким" шагом и увеличить требования к стажу. Но сейчас оказалось, что выполнить такие требования будет для большинства украинцев невозможно. В этой ситуации честное решение: поднять пенсионный возраст для всех.

Это также в будущем позволит пересмотреть и размер пенсий. Сейчас в формуле расчета выплаты учитывается очень низкий коэффициент стажа. За каждый отработанный год дают всего лишь 1% расчетного заработка. Кроме того, в Украине до сих пор не работает накопительная пенсионная система (и не может заработать до стабилизации экономической ситуации).

В будущем повышение пенсионного возраста, пересмотр коэффициента стажа, введения накопительных пенсий может позволить поднять выплаты хотя бы минимальный уровень в ЕС.