Пенсии в Украине снова пересчитают в 2021-м: в Минсоце раскрыли детали

В Украине с 1 июля повысят пенсии на 100 грн для тех украинцам, которые вышли на пенсию в 2019 и 2020 годах.

Об этом говорится в публикации Министерства социальной политики. "Мы обязательно должны исправить ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации. Цена этой ошибки – качество жизни почти полмиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше", – прокомментировала министр соцполитики Марина Лазебная.

В марте завершилась индексация пенсий, запланированная на 2021. По ее результатам в течение 2021 повышены пенсии получать около 8 млн пенсионеров. Более 6 млн пенсионеров получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен.

Минсоцполитики разработало законопроект, который уже утвердило правительство и внес в Верховную Раду. Кроме того, индексация будет проходить ежегодно 1 марта.

К слову, украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличится минимальная (на 85 грн) и максимальная (850 грн) пенсии.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.