Пенсії в Україні знову перерахують у 2021-му: в Мінсоці розкрили деталі

В Україні з 1 липня підвищать пенсії на 100 грн для тих українців, які вийшли на пенсію в 2019 і 2020 роках.

Про це йдеться в публікації Міністерства соціальної політики. "Ми обов’язково маємо виправити помилку пенсійної реформи 2017 року, коли пенсії частині військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування вилучили з механізму індексації. Ціна цієї помилки – якість життя майже пів мільйона пенсіонерів, пенсії яких могли б бути зараз на третину вищими", – прокоментувала міністерка соцполітики Марина Лазебна.

У березні завершилась індексація пенсій, запланована на 2021 рік. За її результатами протягом 2021 року підвищені пенсії отримуватимуть близько 8 мільйонів пенсіонерів. Більш ніж 6 мільйонів пенсіонерів отримали підвищення пенсій від 100 до 400 гривень.

Мінсоцполітики розробило законопроєкт, який уже затвердив уряд і вніс до Верховної Ради. Крім того, індексація буде проходити щорічно 1 березня.

До речі, українцям із 1 липня проведуть ще одну індексацію пенсій. Це пов'язано з переглядом прожиткового мінімуму. Збільшиться мінімальна (на 85 грн) і максимальна (850 грн) пенсії.

Як уже писав OBOZREVATEL, із пенсією 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.