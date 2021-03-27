Пенсии в Украине резко упадут: в Минсоце показали данные

В Украине уровень пенсий по сравнению с привычной зарплатой обрушится с 29% до 18-20%. В результате на заслуженном отдыхе можно будет получать только пятую часть от своей зарплаты.

Об этом говорится в опубликованных Министерством социальной политики данных. "Размер пенсии не будет уменьшаться в гривнях. Но это означает, что зарплаты будут расти быстрее, чем пенсии, и при выходе на пенсию с солидарной системой человек сможет получать только пятую часть от того, что зарабатывал", – поясняют в ведомстве.

"Посмотрите на второй рисунок и представьте, сколько должны со своих заработков отдать работающие, чтобы пенсионеры из этих средств получили достойные пенсии? При этом, картинка еще оптимистичная, ведь не все люди трудоспособного возраста работают, а из работающих не все или не в полном объеме платят взносы", – отмечают в ведомстве.

Детенизация занятости и рост числа рабочих мест – не решат вопрос, добавляют в министерстве. В Кабмине уверены, что вместе с экономическим ростом и детенизацией нужны пенсионные накопления, которые будут частной собственностью человека, будут формироваться в течение трудового периода им самим и его работодателями, и с которых человек потом дополнительно к солидарной сможет получать вторую, накопительную пенсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.