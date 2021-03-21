Пенсии в Украине повысят еще четыре раза: кто и сколько получит в 2021-м

В Украине в 2021-м проведут еще четыре этапа повышения пенсий. Выплаты пересчитают в апреле, июле, октябре и декабре.

Повышение заложено в утвержденном бюджете Пенсионного фонда на 2021 год. Повышение коснется большинства украинских пенсионеров.

С 1 апреля

Проведут перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после выхода на заслуженный отдых (есть 24 месяца дополнительного стажа). Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж.

если выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам размер "чистой" пенсии увеличивается на 2%. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 6000 грн, то после 24 месяцев дополнительного стажа повышение составит 120 грн.

С 1 июля

Минимальная пенсия вырастет с 1769 до 1854 грн, а максимальная – с 17 690 до 18 540 грн. Это связано с перерасчетом прожиточного минимума. Также с 17,6 до 18,5 грн увеличится прибавка за "сверхстаж" (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

С 1 октября

Пенсионерам в возрасте от 75 лет выплаты увеличат на 400 грн. Это будет ежемесячная прибавка. Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение количества украинцев, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021-м – для 75+.

С 1 декабря

Произойдет очередное повышение: до 1934 и 19 340 грн соответственно. Также с 18,5 до 19,3 грн увеличится прибавка за "сверхстаж" (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

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