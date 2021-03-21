Пенсії в Україні підвищать ще чотири рази: хто і скільки отримає в 2021-му
В Україні в 2021-му проведуть ще чотири етапи підвищення пенсій. Виплати перерахують в квітні, липні, жовтні та грудні.
Підвищення закладено в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік. Підвищення зачеплять більшість українських пенсіонерів.
З 1 квітня
Проведуть перерахунок пенсій для тих, хто продовжив працювати після виходу на заслужений відпочинок (є 24 місяці додаткового стажу). Підвищувати будуть розмір самої виплати і прибавку за стаж.
якщо виконали вимоги щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – пенсію підвищують на 2% прожиткового мінімуму (надбавка за стаж, 35,3 грн);
сам розмір "чистої" пенсії збільшується на 2%. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії становить 6000 грн, то після 24 місяців додаткового стажу підвищення складе 120 грн.
З 1 липня
Мінімальна пенсія зросте з 1769 до 1854 грн, а максимальна – з 17 690 до 18 540 грн. Це пов'язано з перерахунком прожиткового мінімуму. Також з 17,6 до 18,5 грн збільшиться надбавка за "сверхстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).
З 1 жовтня
Пенсіонерам у віці від 75 років виплати збільшать на 400 грн. Це буде щомісячна надбавка. Зараз доплату отримують ті українці, яким виповнилося 80 років ще в минулому році або раніше. Вони можуть розраховувати на допомогу в розмірі близько 500 грн. У Кабінеті міністрів анонсували поступове розширення кількості українців, які можуть претендувати на таку доплату. В 2021-му – для 75+.
З 1 грудня
Відбудеться чергове підвищення: до 1934 і 19 340 грн відповідно. Також з 18,5 до 19,3 грн збільшиться надбавка за "сверхстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо в людини не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи й ввести додатковий внесок для працівника.