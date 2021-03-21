Пенсії в Україні підвищать ще чотири рази: хто і скільки отримає в 2021-му

В Україні в 2021-му проведуть ще чотири етапи підвищення пенсій. Виплати перерахують в квітні, липні, жовтні та грудні.

Підвищення закладено в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік. Підвищення зачеплять більшість українських пенсіонерів.

З 1 квітня

Проведуть перерахунок пенсій для тих, хто продовжив працювати після виходу на заслужений відпочинок (є 24 місяці додаткового стажу). Підвищувати будуть розмір самої виплати і прибавку за стаж.

якщо виконали вимоги щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – пенсію підвищують на 2% прожиткового мінімуму (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам розмір "чистої" пенсії збільшується на 2%. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії становить 6000 грн, то після 24 місяців додаткового стажу підвищення складе 120 грн.

З 1 липня

Мінімальна пенсія зросте з 1769 до 1854 грн, а максимальна – з 17 690 до 18 540 грн. Це пов'язано з перерахунком прожиткового мінімуму. Також з 17,6 до 18,5 грн збільшиться надбавка за "сверхстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

З 1 жовтня

Пенсіонерам у віці від 75 років виплати збільшать на 400 грн. Це буде щомісячна надбавка. Зараз доплату отримують ті українці, яким виповнилося 80 років ще в минулому році або раніше. Вони можуть розраховувати на допомогу в розмірі близько 500 грн. У Кабінеті міністрів анонсували поступове розширення кількості українців, які можуть претендувати на таку доплату. В 2021-му – для 75+.

З 1 грудня

Відбудеться чергове підвищення: до 1934 і 19 340 грн відповідно. Також з 18,5 до 19,3 грн збільшиться надбавка за "сверхстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Як повідомляв OBOZREVATEL: