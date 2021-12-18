Пенсии в Украине получат не все 60-летние: через несколько недель правила кардинально изменят

В Украине с января 2022-го ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 лет. Вместо 28 лет нужно будет иметь как минимум 29 лет стажа. Те, кто не выполнит это требования, должны будут работать до 63 или 65 лет. Второй вариант – купить недостающий стаж.

Это следует из закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Стоит отметить, что и на этом ужесточение требований не остановится. Уже с 2023-го нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. В течение ближайших лет норма увеличится до 35 лет стажа.

Если в 2022-м вам исполняется 60 лет и есть всего лишь 28 лет стажа, то недостающий один год можно докупить. Для этого нужно добровольно за каждый месяц заплатить 44% минимальной зарплаты (на данный момент это 2860 грн).

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Без этого в течение ближайших трех лет пенсии вовсе не будет. К примеру, даже если вы заработали на минимальную выплату и ее размер не будет меняться, то за ближайшие три года можно получить больше 116 тыс. грн. А заплатить за недостающий год стажа нужно всего 34,3 тыс. грн.

Отметим, на рост требований к стажу также должны обратить внимание и работающие украинцы. Те, кто трудоустроен неофициально, также рискует столкнуться с похожей проблемой.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.