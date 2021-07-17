Пенсии в Украине пересчитают трижды в 2021-м: в ПФУ показали даты и цифры

В Украине в 2021-м проведут еще три этапа повышения пенсий. Выплаты вырастут в октябре и декабре. Максимальную прибавку получат те, кто уже получает больше всех – 800 грн.

Соответствующую инфографику на своем сайте опубликовал Пенсионный фонд (ПФУ). В октябре впервые дополнительные выплаты получат украинцы, которые достигли возраста 75 лет.

1 октября 2021-го

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет смогут получать доплату в размере до 400 грн. Минимальная выплата для них составит 2500 грн.

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1 декабря 2021-го

Повышение минимальной пенсии по возрасту, а также увеличение размера доплаты за дополнительный стаж. Украинцы на заслуженном отдыхе будут получать 1934 грн (сейчас 1854 грн).

1 декабря 2021-го

Повысят минимальную пенсию для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. Она составит 2600 грн (сейчас 2400 грн). Требования по стажу составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине Кабинет министров внедрил ежемесячную надбавку к пенсиям для военных. В результате около 400 тыс. человек получат прибавку до 2 тыс. грн, а минимальный размер выплаты составит 3854 грн.