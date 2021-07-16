Шмыгаль анонсировал доплаты к пенсиям по 400 грн: когда и кому заплатят 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 октября введут дополнительные выплаты для пенсионеров, которые старше 75 лет. Так, доплата к пенсии составит 400 грн.

Об этом премьер рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслируется на YouTube-канале RadaTVchannel. "Касательно повышения пенсий. В марте провели индексацию на 11% пенсий. Повышение коснулось 8 млн пенсионеров. В апреле повысили выплаты работающим пенсионерам. Также повышается минимальная пенсия – с 1 июля и с 1 декабря. В прошлом году Кабмин впервые сделал доплаты тем, кто старше 80 лет. С 1 октября будут дополнительные выплаты по 400 грн для тех, кто старше 75 лет. Это будет впервые", – сказал Шмыгаль.

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Также он добавил, что в 2017-м приняли абсолютно несправедливые положения для военных пенсионеров. Им будут с июля доплачивать по 2 тыс. грн. "Они коснутся 400 тыс. людей. Выплаты другим людям индексировались, а военным – нет", – подытожил глава Кабмина.

Напомним, в Украине Кабинет министров внедрил ежемесячную надбавку к пенсиям для военных. В результате около 400 тыс. человек получат прибавку до 2 тыс. грн, а минимальный размер выплаты составит 3854 грн.

"Мы примем решение о повышении пенсий военным. По инициативе президента сегодня это будет сделано и сотни тысяч военных получат дополнительные пенсионные доплаты. С 2017-го большое количество военных пенсионеров не получали индексацию. Кабмин вводит решение об установлении доплат", – заявил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за роста минимальной зарплаты минимальная пенсия для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу, увеличится. Так, гарантированная выплата с 2021-го до 2022-го вырастет с 2400 до 2760 грн.