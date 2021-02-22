Пенсии в Украине пересчитают: кому добавят от 85 до 850 грн

В Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.

Повышение предусмотрено в бюджете Украины на 2021 год. Так, по закону минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. После его пересмотра также вырастут выплаты для всех, кто получает меньше 1854 грн. Максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами, на данный момент это 17 690 грн, а после 1 июле 2021-го уже 18 540 грн.

Стоит отметить, что еще до летней индексации в Украине должны провести перерасчет примерно на 11% всех расчетных размеров выплат. Ориентировочно это произойдет в марте. Также стоит отметить, что такая индексация не коснется тех, кто заработал на выплату меньше минимальной и получает надбавку до ее размера. Они в марте прибавку не получат, но могут рассчитывать на повышение летом.

Как говорится в данных Минсоца, даже с учетом устаревшей методике расчета, прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем действующий. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 марта должны провести плановый перерасчет (индексацию) пенсий. Ориентировочно каждый украинец может получить на 11% больше расчетного размера выплаты.