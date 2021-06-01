Пенсии в Украине пересчитали: кому и сколько прибавили

С 1 июня 2021 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет выплат, которые были назначены работающим пенсионерам в период до апреля 2019 года. Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный состоянием на 1 марта 2021-го.

Это значит, что пенсии пересчитают за первый квартал текущего года. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Перерасчет пенсий будет проводиться без дополнительного обращения граждан в органы Пенсионного фонда, сообщила пресс-служба учреждения. Выплаты пересчитают лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа, или менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

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Следующий перерасчет ожидается уже с 1 июля. В результате минимальная пенсия увеличиться на 85 грн, до 1854 грн, а максимальная на 850 грн. Это следует из утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2021 год. Так, согласно закону, прибавка коснется большинства украинцев старше 60 лет. Так:

минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, в то же время прибавка за стаж сверхнормы составляет 1% от ПМ;

максимальная пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов (исключение действует для судей).

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.