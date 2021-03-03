Пенсии в Украине должны быть в два раза выше: назван размер

В Украине пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу, не должна быть меньше фактического прожиточного минимума. Сейчас это чуть более 3,5 тыс. грн. При этом минимальная пенсия установлена на уровне всего около 1769 грн.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

В январе фактический прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность, по подсчетам Минсоцполитики составил 3511 грн. Но сегодня пенсия отталкивается от официального прожиточного минимума, который почти вдвое ниже фактического.

"Здесь сложно мерить всех пенсионеров под одну линейку. – говорит Людмила Черенько. – В 2017-м году была хорошая идея дифференцировать пенсии. Чтобы те, кто работал в неофициальном секторе, или мало работал и не набрал стажа на трудовую пенсию, получал обеспечение на уровне официального прожиточного минимума. А вот люди, которые отработали официально много лет, получали не минимальную выплату, а пенсию на уровне фактического прожиточного минимума. Но, к сожалению, эта дифференциация не воплотилась. Сейчас многие люди, которые проработали долгие годы, все равно получают минимальную пенсию. В этом главная несправедливость".

По словам Людмилы Черенько, резкого подъема пенсий для всех в ближайшее время ожидать нельзя. Деньги в Пенсионном фонде не берутся из ниоткуда. Для его пополнения нужно или чтобы резко начали расти экономические показатели, или существенно увеличилась налоговая нагрузка на работающее население. Демографические показатели пока ухудшаются, потому содержать пенсионеров будет все сложнее.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат станут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.