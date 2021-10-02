Пенсии украинцам масштабно урежут: сколько сможем получать
В Украине размер пенсий будет ежегодно сокращаться. В результате, уже вскоре вместо 30% от зарплаты на заслуженном отдыхе можно будет получать всего 20%. Но и это не предел. Такими темпами действующая пенсионная система может вовсе развалиться. Подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL.Пенсии урежут всем. Это уже происходит
Украинцы сейчас, по данным Минсоца, получают пенсию, размер которой составляет 30% от прежней зарплаты. К примеру, если вы официально получали 10 тыс. грн, то в лучшем случае на заслуженном отдыхе можно получать 3 тыс. грн.
Но в будущем ситуация будет только ухудшаться. "Перспектива – будет 20%", – говорит Марина Лазебная на круглом столе на тему пенсионной реформы. То есть с той же зарплатой в 10 тыс. можно будет получать только около 2 тыс. грн пенсии.
И это не предел. Еще несколько месяцев назад премьер Денис Шмыгаль заявлял, что пенсий вообще может не быть. Дефицит Пенсионного фонда растет с каждым годом, рынок труда частично находится в тени, зарплаты платят в конвертах. В такой ситуации правительство может либо бороться с тенью, либо соглашаться: банкротства Пенсионного фонда не избежать. И, судя по заявлением министра и премьера, сейчас речь идет о втором варианте.Почему падают пенсии?
Еще до 2017-го украинцы за каждый отработанный год получали 1,5% от расчетного заработка. Уже четыре года как вместо 1,5% начисляют только 1%. И здесь стоит учесть, что речь идет не о проценте от зарплаты.
Среди причин ухудшения ситуации в Пенсионном фонде:
демографический кризис (количество работающих сокращается, количество пенсионеров растет);
высокий уровень зарплат в тени;
неэффективная работа правительства в сфере пенсионного обеспечения.
Для расчета размера будущей пенсии используют три переменных показателя: собственную зарплату, стаж, среднюю зарплату по стране. Формула выглядит таким образом:
средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, умножить на стаж в годах и на 1%.
Такая формула приводит к тому, что пенсия будет значительно ниже, чем если бы ее размер считался от размера зарплаты. К слову, некоторые категории (например, судьи) могут просто получить около 80% зарплаты того, кто сейчас продолжает работать в должности судьи.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.
Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.