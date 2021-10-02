Пенсии украинцам масштабно урежут: сколько сможем получать

В Украине размер пенсий будет ежегодно сокращаться. В результате, уже вскоре вместо 30% от зарплаты на заслуженном отдыхе можно будет получать всего 20%. Но и это не предел. Такими темпами действующая пенсионная система может вовсе развалиться. Подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Украинцы сейчас, по данным Минсоца, получают пенсию, размер которой составляет 30% от прежней зарплаты. К примеру, если вы официально получали 10 тыс. грн, то в лучшем случае на заслуженном отдыхе можно получать 3 тыс. грн.

Но в будущем ситуация будет только ухудшаться. "Перспектива – будет 20%", – говорит Марина Лазебная на круглом столе на тему пенсионной реформы. То есть с той же зарплатой в 10 тыс. можно будет получать только около 2 тыс. грн пенсии.

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И это не предел. Еще несколько месяцев назад премьер Денис Шмыгаль заявлял, что пенсий вообще может не быть. Дефицит Пенсионного фонда растет с каждым годом, рынок труда частично находится в тени, зарплаты платят в конвертах. В такой ситуации правительство может либо бороться с тенью, либо соглашаться: банкротства Пенсионного фонда не избежать. И, судя по заявлением министра и премьера, сейчас речь идет о втором варианте.

Еще до 2017-го украинцы за каждый отработанный год получали 1,5% от расчетного заработка. Уже четыре года как вместо 1,5% начисляют только 1%. И здесь стоит учесть, что речь идет не о проценте от зарплаты.

Среди причин ухудшения ситуации в Пенсионном фонде:

демографический кризис (количество работающих сокращается, количество пенсионеров растет);

высокий уровень зарплат в тени;

неэффективная работа правительства в сфере пенсионного обеспечения.

Для расчета размера будущей пенсии используют три переменных показателя: собственную зарплату, стаж, среднюю зарплату по стране. Формула выглядит таким образом:

средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, умножить на стаж в годах и на 1%.

Такая формула приводит к тому, что пенсия будет значительно ниже, чем если бы ее размер считался от размера зарплаты. К слову, некоторые категории (например, судьи) могут просто получить около 80% зарплаты того, кто сейчас продолжает работать в должности судьи.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.