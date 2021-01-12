Пенсии украинцам автоматически пересчитают в апреле: кто получит на 600 грн больше

В Украине в апреле автоматически пересчитают выплаты всем, кто достиг пенсионного возраста и продолжил работать. Из-за повышения стажа также увеличится и размер пенсии. При средней зарплате и 35 годах стажа, после перерасчета можно получать на 200 грн больше. Если же зарплата была в три раза выше средней, размер прибавки составит около 600 грн.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, в Украине пенсионерам, которые проработали как минимум два года после назначения выплаты, пересчитают их размеры. При повышении учтут новый стаж. Существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал.

К примеру, если у вас была средняя зарплата и вы при выходе на пенсию имели 35 лет стажа, то на данный момент можете рассчитывать на выплату в размере 3,5 тыс. грн. Предположим, что вы продолжили работать и сейчас имеете уже 37 лет стажа, хотя получаете получать пенсию, рассчитанную с учетом устаревшего показателя.

В таком случае в апреле Пенсионный фонд автоматически пересчитает стаж, а со средней зарплатой вместо 3,5 тыс. грн можно рассчитывать на выплату в размере 3,7 тыс. грн. При этом если вы получали зарплату размер которой в три раза выше средней, сейчас можно получать около 10,5 тыс. грн, а после перерасчета – 11,1 тыс. грн.

Как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.