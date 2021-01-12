Пенсії українцям автоматично перерахують у квітні: хто отримає на 600 грн більше

В Україні у квітні автоматично перерахують виплати всім, хто досяг пенсійного віку і продовжив працювати. Через підвищення стажу також збільшиться і розмір пенсії. За середньої зарплати і 35 років стажу після перерахунку можна отримувати на 200 грн більше. Якщо ж зарплата була в три рази вищою за середню, розмір надбавки становитиме приблизно 600 грн.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Так, в Україні пенсіонерам, які пропрацювали як мінімум два роки після призначення виплати, перерахують їх розміри. Під час підвищення врахують новий стаж. Існує спеціальний порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.

Умови проведення перерахунку пенсії визначено законом № 1058. Перерахунок пенсії проводять у тому разі, якщо громадянин після призначення пенсії працював.

Наприклад, якщо у вас була середня зарплата і ви, виходячи на пенсію, мали 35 років стажу, то зараз можете розраховувати на виплату в розмірі 3,5 тис. грн. Припустимо, що ви продовжили працювати і зараз маєте вже 37 років стажу, хоча отримуєте пенсію, розраховану з урахуванням застарілого показника.

У такому разі у квітні Пенсійний фонд автоматично перерахує стаж, а із середньою зарплатою замість 3,5 тис. грн можна розраховувати на виплату в розмірі 3,7 тис. грн. Водночас якщо ви отримували зарплату, розмір якої в три рази вищий від середньої, зараз можна отримувати приблизно 10,5 тис. грн, а після перерахунку – 11,1 тис. грн.

Як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити орієнтовно 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.