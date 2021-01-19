Пенсии судьям повысили почти на 40 тыс. грн: назван огромный размер выплаты

В Украине судьи получают пенсию по особым правилам: размер выплаты может достигать 80% привычного заработка. С 2019-го их пособие увеличилось с 28,7 до 67,9 тыс. грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, судья в отставке при 20 годах стажа может получать 50% зарплаты. За каждый дополнительный год размер выплаты увеличивается на 2% процентных пункта (но не может превышать 80% зарплаты).

В то время как пенсии обычных украинцев ограничены 10 прожиточными минимумами, судья может получать любую сумму. Всего за несколько лет выплата выросла в несколько раз.

Какую пенсию получали судьи:

1 января 2021-го – 67,9 тыс. грн

1 января 2020-го – 45,8 тыс. грн

1 января 2019-го – 28,7 тыс. грн

Для сравнения, средняя пенсия составляет всего 3,5 тыс. грн. А ее размер менялся следующим образом:

1 января 2021-го – 3,5 тыс. грн

1 января 2020-го – 3 тыс. грн

1 января 2019-го – 2,6 тыс. грн

Как иметь высокую пенсию

Иметь полный стаж. Сейчас, чтобы получить полный стаж, нужно беспрерывно работать как минимум с 25 до 60 лет, то есть иметь 35 лет стажа. Без официального оформления претендовать на достойную выплату не придется.

Работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.