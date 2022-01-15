Пенсии судьям подняли на 23 тысячи, а простым украинцам – на 406 грн: озвучены цифры

В Украине с января 2021-го по январь 2022-го средняя пенсия судьи взлетела с 67 961 до 90 822 грн, или 22 861 грн. В то же время простым украинцам, которые получают выплаты по возрасту, пенсию повысили за год с 3538 до 3944 грн.

Это следует из опубликованных данных Пенсионного фонда Украины. Стоит отметить, что средняя пенсия (с учетом выплат всем категорий) выросла 3991 грн. Однако, если учитывать только тех пенсионеров, которые получают выплаты по общему правилу, эта цифра будет ниже.

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Также важно отметить, что судьи в Украине получают пенсии по особому закону. Если обычный украинец в лучшем случае за каждый отработанный год получает 1% расчетного заработка (а его размер значительно ниже реального), то служитель Фемиды может рассчитывать на 80% от зарплаты того, кто на данный момент работает на его должности.

Другие же украинцы могут рассчитывать на пенсию, размер который не превышает 10 минимальных выплат. Но и на такие деньги рассчитывать не стоит. Для этого при условии наличия 35 лет стажа нужно иметь белую зарплату, которая примерно в 7 раз выше средней по стране.

Самые высокие пенсии в Украине традиционно получают жители столицы (там же и самые высокие средние зарплаты) – 5,4 тыс. грн. Средняя пенсия в Черновицкой области составляет всего 3,2 тыс.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000.