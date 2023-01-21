Пенсии судей в Украине взлетели: они получают больше 96 тыс. грн, а простые украинцы – в 21 раз меньше 

В Украине средняя пенсия (пожизненное содержание) судьи по состоянию на 1 января составила 96,2 тыс. грн (за год выросла на 5,4 тыс. грн). При этом средняя пенсия по возрасту составила всего 4,5 тыс. грн и за год увеличилась всего на 578 грн.

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Это следует из отчета Пенсионного фонда Украины. Среди пенсионеров также есть те, кто получают до 800 грн в месяц. Это социальные пенсии для тех, кто не имеет необходимого стажа. Вместо пенсии государство компенсирует разницу между фактическим доходом и прожиточным минимум.

Кроме того из данных следует:

Ниже прожиточного минимума пенсии получают 70,8 тыс. человек. В размере прожиточного минимума (2093 грн) пенсии получают 302,3 тыс. человек. Еще 10,3 млн пенсионеров получают пенсии выше прожиточного минимума.

Из 10,68 млн пенсионеров 2,72 млн продолжают официально работать. В среднем их пенсия составляет 4,8 тыс. грн.

Пенсия по выслуге лет (на такую имеют право военные, те, кто работают на вредных условиях) в среднем составляет 8,1 тыс. грн. Пенсия для украинцев с инвалидностью в среднем составляет 3,79 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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