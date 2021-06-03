В Украине средняя пенсия с 2018-го до 2021-го увеличилась с 2,5 до 3,7 тыс. грн. В то же время пенсии судей выросли с 27 до 77,3 тыс. грн.

Это следует из данных Пенсионного фонда. После нескольких этапов пересчета выплат оказалось, что ни одна из категорий пенсионеров, кроме судей, не получили надбавку выше 2 тыс. грн. К примеру, выплата для военных увеличилась с 4,2 до 5,6 тыс. грн.

Как выросли пенсии с 2018-го:

средний размер пенсий с 2,5 до 3,7 тыс. грн;

пенсия военных с 4,2 до 5,6 тыс. грн;

пенсия судей с 27 до 77,3 тыс. грн.

Большинство пенсионеров (54,7%) получает выплаты, размер которых не превышает 3 тыс. грн. Больше 10 тыс. грн платят всего лишь 419 тысячам пенсионеров (3,8%).

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Более 10 000 грн – 419 022 пенсионера (3.8%)

5 001-10 000 грн – 1 457 878 (13.2%)

4 001-5 000 грн – 1 004 321 (9.1%)

3 001-4 000 грн – 2 123 774 (19.2%)

2 001-3 000 грн – 4 287 088 (38.8%)

Меньше 2 000 грн – 1 760 766 (15.9%)

По подсчетам Минсоца, фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 4 382,47 грн. И все, кто получает меньше, находятся за чертой бедности. Действующий размер пенсии даже после повышения будет в несколько раз ниже.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет: от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, поэтому для его повышения до реального уровня придется резко увеличивать бюджет Минсоца. А денег на это нет.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.