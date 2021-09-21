Пенсии с 1 октября повысят для 2,4 млн украинцев: кого это коснется

Украинские пенсионеры 75-80 лет начнут получать регулярную прибавку к пенсии с 1 октября 2021 года. Доплата составит 400 грн в месяц. Предполагается, что при наличии 20-25 лет страхового стажа такие пенсионеры будут получать не меньше 2500 грн.

Введение новой доплаты к пенсиям с октября предусмотрено изменениями в постановлении Кабинета министров № 127. Изначально ожидалось, что доплату пенсионерам старше 75 лет введут с 1 июля.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в Украине 2,4 млн пенсионеров старше 75 лет. Все они должны получить дополнительные деньги.

Прибавку начнут насчитывать сразу после того, как пенсионеру исполнится 75 лет, и до достижения им 80-летнего возраста. Пенсионеры старше 80 лет получают в качестве доплаты по 500 грн в месяц. У них при наличии достаточного стажа пенсия не должна быть ниже 2600 грн.

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В Украине существуют или планируются и другие доплаты к пенсиям:

С 1 июля лица с инвалидностью первой группы начали получать доплаты. Средства выплачиваю, если граждане получают пенсии и надбавки менее чем на 2200 в сумме.

Кабмин внедрил ежемесячную надбавку к пенсиям для военных.

В 2022 году программу доплат за возраст расширят на пенсионеров старше 70 лет. К их пенсии ежемесячно будут добавлять по 300 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 3,3 млн человек, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Им придется работать до 63 или 65 лет.