Украинцам пересчитают пенсии в апреле: кто и сколько получит

В Украине пенсии с 1 апреля пересчитают для примерно 2,5 млн работающих. При этом повышенные выплаты украинцы получат только в июне.

Об этом говорится в разъяснении специалистов Запорожского местного центра предоставления бесплатной правовой помощи. "Пенсионерам, которые после назначения (пересчета) пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, имеют право на перерасчет пенсии", – отмечают в ведомстве.

К слову, перерасчет пенсий производится ежегодно в том случае, если украинец вышел на заслуженный отдых и продолжает работать. Такой перерасчет производится на наиболее выгодных условиях, то есть либо с учетом стажа после назначения (пересчета) пенсии, либо с учетом стажа и заработной платы после назначения (пересчета) пенсии.

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С учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, в 2022 году автоматический перерасчет, как и в предыдущем году, будет производиться ориентировочно в июне с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля.

Отметим, украинцы, в том числе находящиеся на временно оккупированных территориях, смогут получать пенсии. Оформить помощь можно также за пределами страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.