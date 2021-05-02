Пенсии через "Дию": власти кардинально изменили концепцию реформы

Радикальной пенсионной реформе в Украине скоро могут дать долгожданный старт. Министерство социальной политики представило обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех граждан.

В своей первоначальной версии такая концепция представлена в законопроекте №2683, который депутаты Верховной Рады отправили на повторное первое чтение в четверг, 29 апреля. Благодаря такому важному техническому решению уже в ближайшие дни соответствующий документ в его усовершенствованном виде будет повторно внесен на рассмотрение парламента, пишет LIGA.net.

По информации главы комитета ВР по социальной политике и защите прав ветеранов Галины Третьяковой, обновленный вариант пенсионной реформы уже согласован на всех необходимых уровнях. Над изменениями также работал Офис простых решений и результатов при Нацсовете реформ, который возглавляет Михеил Саакашвили.

В частности, главные позиции последней версии реформы выглядят так:

Без повышения налогов. Рассматривалось два пути финансирования пенсионных накоплений: путем повышения "трудовых налогов" (ЕСВ и НДФЛ, сейчас это – 22 и 18% соответственно) или отчисление части из них в накопительные фонды. В итоге остановились на втором варианте – повышения налоговой нагрузки на бизнес пока не будет. В накопительные фонды пойдет по 2% от ЕСВ и НДФЛ. Пенсионные накопления – через "Дию". Планируется создать "единое окно", через которое каждый участник системы сможет управлять своими накоплениями, в том числе, в любой момент переводить их из одного фонда в другой. В Минсоце рассчитывают интегрировать Единый социальный реестр (список участников системы под полным контролем государства) с порталом госуслуг "Дия". Без создания еще одного Пенсионного фонда. Изначально рассматривалось два основных варианта: создать еще один государственный пенсионный фонд или допустить к обязательным накоплениями негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Также в числе опций было привлечение к этому рынку страховых компаний. Однако окончательная концепция реформы предусматривает, что накоплениями граждан займутся рыночные НПФ, которые пройдут лицензирование (точные условия пока неизвестны). Учет участников будет вести государство через специально созданный Единый социальный реестр, который, как указывалось выше, интегрируют с порталом госуслуг "Дия". Без возрастных ограничений. Озвучивались разные идеи касательно того, с какого возраста работники обязаны будут делать отчисления в накопительные фонды. На первом этапе предлагалось ограничить участников накопительной системы гражданами до 35 лет. Позже в Минсоце предложили предоставить право отказаться от участия во втором уровне украинцам возрастом 50+. Сейчас от этих предложений решили отказаться вовсе: к накопительным пенсиям планируется привлечь почти всех официально трудоустроенных украинцев. Речь идет примерно о 10 млн участников. Разные форматы выплат. Гражданам будет позволено самостоятельно выбирать формат выплаты пенсионных накоплений: вся сумма единоразово, на определенный срок, пожизненная выплата (должна быть не меньше прожиточного минимума).

Напомним, законопроект №2683 создает в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии, обязательные для всех граждан. В рамках этой системы каждый украинец получит персональный счет, на который будет перечислять часть ежемесячного дохода. При выходе на пенсию эти деньги можно забрать – уже с процентами. По подсчетам Минсоцполитики накопительные пенсии удвоят выплату, которую пенсионер получает от солидарной системы (сейчас средняя пенсия – 3507 грн).

На сегодняшний день украинцы пожилого возраста имеют только два источника дохода. Первый – солидарная система, она же первый уровень, на котором пенсионеров содержат официально трудоустроенные граждане за счет ежемесячных отчислений в виде ЕСВ (22%) в Пенсионный фонд.

Второй – добровольные накопления (третий уровень), позволяющий сформировать дополнительную пенсию в негосударственных НПФ. По данным Минсоцполитики количество участников НПФ в Украине не превышает 1 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев не хотят копить деньги на пенсию. Среди причин – общее недоверие к государству и доступным финансовым инструментам, низкие доходы граждан и даже популизм политиков.