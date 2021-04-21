НАБУ показало видео обысков у брата Вовка и сейфы с миллионами налички
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео задержания и обысков у адвоката Юрия Зонтова, брата председателя ОАСК Павла Вовка.
Ролик был опубликован на Youtube-канале НАБУ в среду, 21 апреля. В ходе съемки, в частности, было запечатлено, как правоохранители вскрывали сейф с большим количеством "налички" и пересчитывали пачки денег (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Напомним, что бывшего сотрудника Службы внешней разведки Зонтова задержали еще 6 апреля. Он находится в СИЗО.
В описании к сюжету говорится, что в ходе обыска в тот день было обнаружено, изъято, а затем арестовано судом более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова на попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Во время обыска у него и сообщника нашли крупную сумму наличных в валюте.
Украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Павел Вовк.
Украинцы возмутились миллионами наличных средств, которые были обнаружены при обыске у брата Вовка.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум пойманным на взятке украинцам.
9 апреля Юрия Зонтова отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен, а также его соучастника – адвоката Юрия Донца – с залогом в размере 2,9 млн грн.
Выяснилось, что перед назначением Зонтова в Службу внешней разведки в январе 2019 года якобы было предупреждение от внутренней безопасности. Тогдашнего руководителя СВРУ Егора Божко проинформировали о проблемности кандидата, однако эти данные были проигнорированы.
Зонтова отстранили от должности заместителя начальника управления СВР, а после скандала со взяткой Высший антикоррупционный суд наложил арест на его недвижимость и автомобиль.