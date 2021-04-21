НАБУ показало видео обысков у брата Вовка и сейфы с миллионами налички

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео задержания и обысков у адвоката Юрия Зонтова, брата председателя ОАСК Павла Вовка.

Ролик был опубликован на Youtube-канале НАБУ в среду, 21 апреля. В ходе съемки, в частности, было запечатлено, как правоохранители вскрывали сейф с большим количеством "налички" и пересчитывали пачки денег (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что бывшего сотрудника Службы внешней разведки Зонтова задержали еще 6 апреля. Он находится в СИЗО.

В описании к сюжету говорится, что в ходе обыска в тот день было обнаружено, изъято, а затем арестовано судом более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Как сообщал OBOZREVATEL: