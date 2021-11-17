Ожидается дефицит: цены на сало в Украине бьют рекорды, но будут еще выше

Цены на сало в Украине побили все рекорды и оно теперь стоит дороже отборной свинины. Фермеры говорят, что держать свиней не выгодно и тяжело, а самих хозяйств в стране не так и много. Плюс ко всему взлетели цены на корма. Куски для тушения сейчас можно купить за 80 грн, сальные обрезки – за 20 грн, а самое дорогое сало "генеральское" – 350 грн/кг. Через полгода цены будут еще выше.

За сальную "серединку" в мясном павильоне на киевском базаре просят до 170 грн. Держать свиней стало совсем невыгодно из-за больших затрат и огромного количества работы, говорится в материале "ТСН".

Отмечается, что дефицит сала появился в первую очередь потому, что все хозяйства в Украине перешли на так называемые мясные породы свиней. На них был больший спрос и выращивать их проще.

За 1 кг живого веса мясокомбинаты сейчас дают 48 грн. Причем мясо в Украине намного дешевле сала. Кстати, до 10% употребляемого гражданами сала – импорт.

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Специалисты говорят, что понижения цены не будет. Кроме того, дефицит свинины может возникнуть во всем мире, а в Европе из-за рост цен на корма уже сокращается поголовье. Интересно, что в нашей стране и корма и рабочая сила дешевле, но себестоимость свинины выше.

Как объяснил исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко, если брать стандартную систему выкармливания, свиньи до 110 кг в Украине вырастают примерно за 6 месяцев (при лучшем исходе), в мире – за 5. "Идет фальсификация с премиксами, разными добавками. Продаются фуфломицины (препараты, которые не имеют доказанной эффективности. – Ред.) и это массовая проблема", – добавил Бабенко.

Весь мир оказался на пороге продовольственного кризиса. Так что уже через полгода ожидается очередное подорожание свинины.

Отметим, в ноябре стоимость соленного сала составила 185 грн/кг. Это на 40 грн дороже, чем в сентябре.

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