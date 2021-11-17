Ожидается дефицит: цены на сало в Украине бьют рекорды, но будут еще выше
Цены на сало в Украине побили все рекорды и оно теперь стоит дороже отборной свинины. Фермеры говорят, что держать свиней не выгодно и тяжело, а самих хозяйств в стране не так и много. Плюс ко всему взлетели цены на корма. Куски для тушения сейчас можно купить за 80 грн, сальные обрезки – за 20 грн, а самое дорогое сало "генеральское" – 350 грн/кг. Через полгода цены будут еще выше.
За сальную "серединку" в мясном павильоне на киевском базаре просят до 170 грн. Держать свиней стало совсем невыгодно из-за больших затрат и огромного количества работы, говорится в материале "ТСН".
Отмечается, что дефицит сала появился в первую очередь потому, что все хозяйства в Украине перешли на так называемые мясные породы свиней. На них был больший спрос и выращивать их проще.
За 1 кг живого веса мясокомбинаты сейчас дают 48 грн. Причем мясо в Украине намного дешевле сала. Кстати, до 10% употребляемого гражданами сала – импорт.
Специалисты говорят, что понижения цены не будет. Кроме того, дефицит свинины может возникнуть во всем мире, а в Европе из-за рост цен на корма уже сокращается поголовье. Интересно, что в нашей стране и корма и рабочая сила дешевле, но себестоимость свинины выше.
Как объяснил исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко, если брать стандартную систему выкармливания, свиньи до 110 кг в Украине вырастают примерно за 6 месяцев (при лучшем исходе), в мире – за 5. "Идет фальсификация с премиксами, разными добавками. Продаются фуфломицины (препараты, которые не имеют доказанной эффективности. – Ред.) и это массовая проблема", – добавил Бабенко.
Весь мир оказался на пороге продовольственного кризиса. Так что уже через полгода ожидается очередное подорожание свинины.
Отметим, в ноябре стоимость соленного сала составила 185 грн/кг. Это на 40 грн дороже, чем в сентябре.
Как OBOZREVATEL сообщал ранее:
в Украине почти на 50% выросли цены на телятину и говядину. Это связывают в первую очередь с дефицитом. А сосиски и сардельки только с начала ноября подорожали на 3,84%;
за последний год подсолнечное масло стало рекордсменом по росту цены в стране. Продукт в сейчас стоит дороже, чем во всех государствах Европы. В той же Польше, Румынии, Франции и других странах масло дешевле на 26-30%.