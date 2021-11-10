Отсрочек для "евроблях" больше не будет: в Украине закончился период льготной растаможки

В Украине закончился период льготной растаможки автомобилей на иностранных номерах. Как заявил глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады Даниил Гетманцев, никаких отсрочек для владельцев "евроблях" больше не будет.

Он также обратился к Национальной полиции, попросив принять меры к недопущению проезда "евроблях" по улицам и дорогам Украины. Об этом Гетманцев написал 10 ноября в своем Telegram.

"Вопрос с "евробляхами" решен. По состоянию на 09.10 более 83 тысяч автомобилей растаможено, а бюджет получил 2,9 млрд грн. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех", – говорится в сообщении.

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Водители просят решить проблему авто на еврономерах в нашей стране. На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию "Доступное растаможивание для всех".

Авторы петиции просят продления льготного растаможивания до 15 марта 2022-го. Помимо этого, просят разрешить оформление авто, ввезенных до 31 декабря 2021-го.

Те, кто не успел легализовать свои автомобили, будут вынуждены заплатить до 170 тыс. грн штрафа. При этом у владельцев таких машин есть два варианта: вывезти свои авто или же растаможить их по уже старой цене.

Только 10% "евробляхеров" успели растаможить свои авто, заявили представители движения "АвтоЕвроСила". Некоторые из них даже не пытались легализовать приобретенные машины, другие – не нашли средства для уплаты разового штрафа в размере 8,5 тыс. и стоимости растаможки по льготе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье с начала 2021 года таможенники оформили 499 протоколов на "евробляхеров" из-за превышения срока ввоза или транзита авто. В целом суд рассмотрел 270 дел и вынес решение о конфискации 209 автомобилей на сумму 9,5 млн грн. Размер штрафов составляет 6,5 млн грн.