Оставляли людей без дров: мошенники выманили у украинцев больше миллиона гривен

В Днепропетровской области задержали преступную группу, которая выдурила у украинцев более 1 млн грн. Мошенники размещали объявления о продаже дров в интернете, а после получения денег пропадали.

В группировку входило 4 украинцев, а 35-летний организатор, как оказалось, сейчас отбывает наказание в исправительной колонии. Об этом 6 декабря сообщается на портале МВД.

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По месту проживания злоумышленников в Марганце, Кривом Роге, а также в помещении исправительной колонии Синельниковского района провели обыски. Были изъяты:

наркотики;

мобильные телефоны;

компьютерное оборудование;

SIM-карты;

банковские карты;

блокнот с "черновыми" записями, подтверждающими преступную деятельность.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда аферисты обманывают граждан с помощью такой схемы. Ранее жертвой этой аферы стали жители Киевской области. Объявление мошенников также нашли в интернете, а в целом за товар отдали 4200 грн.

Ранее сообщалось, что мошенники приглашают украинок на якобы кастинги, они предлагают поучаствовать в программе о красоте, где те соглашаются на пластическую операцию. Но для начала нужно скинуть обнаженное фото.

После того, как доверчивые девушки их скидывают, мошенники сохраняют их себе и требуют деньги, за то, чтобы их не выложили в интернете. За участие в конкурсе девушкам предлагают 500 тыс. грн, а победителям обещают аж 3 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL выяснил:

какие схемы чаще всего мошенники используют в интернете. О способах защиты читайте здесь;

какие уловки используют телефонные мошенники. О том, как обезопасить себя, читайте тут;

как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств. О схемах обманщиков читайте в материале.

OBOZREVATEL сообщал, что в магазине "Фокстрот" клиентка заказала iPhone за 24 тыс. грн, но вместо этого получила гайки и болты в коробке для смартфона. В компании провели внутреннее расследование и пообещали компенсировать украинке неудобства, а также выдадут новый смартфон. В "Фокстроте" отметили, что стали жертвой мошенников.