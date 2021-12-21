Древняя традиция праздновать Новый год за пышным столом, к сожалению, постепенно становится недоступной все большему числу украинцев. Стремительное развитие инфляции и тотальное удорожание почти всех товаров и услуг заставляют людей экономить на самом необходимом, даже на еде.

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Новорічний песимізм

Якщо раніше люди очікували на новорічні свята дива, то сьогодні дедалі частіше оптимізм поступається песимістичним настроям від реального життя. За великим рахунком, переважна більшість українців завжди скаржиться на життя, особливо на те, що їм не вистачає грошей. Натомість мало хто усвідомлює, що в країні стає дедалі більше людей, у кого коштів дійсно не вистачає на найнеобхідніше, навіть на їжу!

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За прогнозами Міжнародної організації UNICEF, на кінець 2021 року за межею бідності (європейський критерій — $1,9 на день за паритетом купівельної спроможності) опиняться від 43% до 51% населення України. Тобто ті люди, які щомісяця живуть на суму, нижчу за прожитковий мінімум. Нагадаю, що з 1 січня поточного року прожитковий мінімум складав 2189 грн, з 1 липня — 2294 грн, з 1 грудня — 2393 грн.

Не менш моторошну статистику оприлюднив Держстат України. На початок 2021 року приблизно 40% українських родин, або майже 6 млн сімей, постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування. Ще приблизно 3% українських родин, або майже 500 тисячам сімей, не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування.

"Олів’є" стає розкішшю

На жаль, давня прикмета зустрічати Новий рік за пишним столом стає дедалі більше не по кишені в середньому для 6 мільйонів українських сімей, які живуть на мінімальну заробітну плату. Нагадаю, що з 1 грудня 2021 року вона складає 6500 грн.

За даними Держстату, протягом року продукти харчування подорожчали в Україні до 80%. У цьому можна переконатися на прикладі традиційної новорічної страви "Олів’є".

Як підрахували науковці Інституту аграрної економіки, наразі 3 кг інгредієнтів традиційної рецептури обійдуться у 198,54 грн, що майже на чверть дорожче минулого року.

Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса — 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43% залежно від виробника), 0,5 кг зеленого горошку — 35,00 грн (на 8%), 6 яєць — 19,80 грн (на 37%), 200 г солоних огірків — 17,22 грн (на 4%) та 180 г майонезу — 13,50 грн (на 8% залежно від марки). Ще в 13,02 грн обійдуться 2 морквини (380 г), 5 картоплин (840 г) та 2 цибулини (230 г). Якщо станом на кінець 2021 року порівняно з минулим роком ціна на моркву та картоплю зменшилася на 5,6% і 10% відповідно, то на цибулю зросла на 39%.

На 10–26% зросли витрати на м’ясні продукти. Півкіло нарізки із сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 98,50 грн (+10,1% проти цін 2020 року), підчеревини копченої — 110 грн (+10%), биток зі свинини свіжий — 115 грн (+4,5%). М’ясо птиці (тушки) станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж інших видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити в середньому 120 грн. Загалом вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.

"Шуба" радує стабільністю — справа за урядом!

Єдина страва, яка "радує" українців ціновою стабільністю — "оселедець під шубою". Вона коштуватиме на рівні минулого року — 121,57 грн. Левову частку вартості складе філе оселедця — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 13,50 грн, 1 морквина (190 г) — 1,71 грн, 1 буряк (250 г) — 2,27 грн, 1 цибулина (170 г) — 1,66 грн, 2 картоплини (280 г) — 2,43 грн.

Загалом задля того, щоб накрити святковий стіл, людині доведеться заплатити 28% від мінімальної зарплати. У середньому по Україні вартість новорічного столу для української сім’ї з 4 осіб зросла за рік на 8,1% і складає 1844,74 грн.

Наразі урядовці прогнозують, що в січні 2022 року рівень інфляції вдасться вгамувати до 5% у річному вимірі. Дуже хотілося б вірити, що це не є передноворічними бажаннями чиновників для Санти. Сподіваюся, що в новому році Кабмін нарешті віднайде саме економічні механізми стримування інфляції, а не посилить тягар наслідків недолугої фіскальної політики, яка лише пришвидшить динаміку зубожіння українського населення. Принаймні, на Новий рік завжди сподіваєшся на краще!