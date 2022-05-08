Во время военного положения в Украине изменили процедуру оформления паспортов: Кабмин принял решение

Правительство утвердило экспериментальный проект, который предоставляет возможность украинцам одновременно оформлять внутренний и заграничный паспорта. Такая же возможность предусмотрена и при обмене паспорта. Эксперимент планируется проводить в течение двух лет. Целью же его заявлено "усовершенствование предоставления административных услуг в условиях введения и продолжения военного положения".

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Там отметили: решение распространяется также на паспорта, которые были:

утрачены;

похищены.

"Утвердили экспериментальный проект, позволяющий украинцам оформить заграничный и внутренний паспорта одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени", – говорится в сообщении.

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Ранее же украинцам продлили возможность пересекать границу без загранпаспорта. По информации МВД, возможность выехать из страны по внутреннему паспортному документу касается всех граждан, независимо от того, из каких областей они направляются.

В частности, определено, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

Однако в МВД предупредили, что в отдельных случаях при пребывании за границей может возникнуть острая необходимость в наличии загранпаспорта – это определено законодательством стран, где украинцы планируют находиться. Поэтому ГПСУ все же рекомендует по возможности оформить загранпаспорт еще до пересечения границы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине также упростили предоставление пособий по безработице. Внутренним переселенцам и лицам на территориях активных боевых действий предоставляется статус "безработный" с первого дня регистрации в центре занятости. Им также назначается пособие по безработице.