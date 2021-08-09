OBOZREVATEL разыскивает жертв микрокредитов: расскажите о своей истории

В Украине микрофинансовые организации выдают кредиты без личного визита клиента, в результате деньги могут выдать даже на чужие документы. Один из ярких примеров: компания "Укрпозика", которая, как заявляет киевлянин Евгений, требует вернуть деньги с тех, кто их не получал и никогда в организацию не обращался.

OBOZREVATEL обращается к читателям с предложением рассказать о своих историях, связанных с микрофинансовыми организациями. Если вы стали жертвой коллекторов, на ваше имя оформили кредит без вашего ведома, или же вы считаете, что с вами поступили нечестно – пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.

Отметим, также мы письменно обратимся к полиции с просьбой ответить на вопрос: сколько украинцев обратились с заявлениями о вымогательствам со стороны микрофинансовых организаций и мошеннических действий, связанных с оформлением кредитов на чужие документы.

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Вскоре мы также опубликуем подробную информацию о том, кому принадлежат крупнейшие микрофинансовые организации, в том числе "Милоан" и "Укрпозика", а также расскажем, какие реальные процентные ставки предлагают МФО своим клиентам.

Кроме того, расскажем о том, как бороться с микрокредиторами, которые из-за долгов знакомых и родственников начали обзванивать всех, кто может быть связан с их клиентом. А также укажем: куда можно жаловаться на такие организации и почему их работу необходимо менять.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что микрофинансовую организацию, которая требует кредит у украинца, который его не брал, рекламирует артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Некоторые такие компании имеют выручку в размере около 1,5 млрд грн, при этом деньги выдают без личного присутствия должника.