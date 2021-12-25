Обманывают через сайты: мошенники в Украине придумали схему к Новому году

В преддверии Нового года мошенники специально создают фальшивые сайты интернет-магазинов. После они выставляют якобы на продажу товары и указывают огромные скидки, на что часто и ведутся украинцы. После того, как граждане скидывают предоплату, псевдопродавцы моментально пропадают.

Или же есть второй вариант – по почте аферисты отправят испорченный товар. Об этом говорится в материале "Сегодня".

Так, харьковчанин Максим Бобырев хотел купить своей девушке на Новый год беспроводные наушники. Он нашел сайт, где увидел технику с огромными скидками.

Однако это не вызвало у него никаких подозрений. А подкупило харьковчанина огромное количество хороших отзывов. "В первую очередь я обратил внимание на большое количество подписчиков, на большое количество положительных отзывов, что вселяло доверие", – говорит Бобырев.

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Псевдопродавцы ему сказали, что такая скидка – спецпредложение к новогодним праздникам. В переписке они также указали, что никогда не занимались подделками и третьесортной продукцией.

Наушники Максиму прислали по почте, там он уже заплатил за них, однако сразу не проверил. После того, как осмотрел их дома, оказалось, что они неисправны.

"Один из наушников не работал вовсе, и я решил обратиться в данный магазин с просьбой о возврате товара и средств, мне не отвечали пару дней, после просто заблокировали. Деньги так никто и не вернул", – говорит Максим.

Также жертвой мошенников стала киевлянка Светлана Мельниченко. Она выбирала в интернете елку. Якобы продавцы ее заверили, что количество ограничено и нужно забронировать, но сразу же и прислать предоплату, что Светлана и сделала.

"На сайте обещали, что елку пришлют буквально в течение нескольких дней. Прошло 5 дней – все телефоны были аннулированы", – говорит киевлянка.

Эксперт по безопасности Руслан Болгов объясняет, что предпраздничные дни – период активности аферистов. Поэтому слишком большие скидки и предоплата должны смутить покупателей.

Как не попасться в ловушку обманщиков?

Вычислить мошенников сложно, объясняют эксперты, но это возможно. Специалисты советуют перед покупкой товара внимательно изучить сайт.

"Если сайт, который вы видите, выглядит вполне серьезно, прилично, это вовсе не означает, что это не копия какого-то другого сайта, которого уже не существует, название может быть похожим, при этом и доменное имя может быть не просроченным", – говорит эксперт по психологической и кибербезопасности Наталья Бугаева.

Пользователям советуют также обязательно проверять отзывы, но делать это не на том сайте, где продают товар. Там их могут подделаны. Специалисты советуют делать это в общем поиске. Также нельзя отправлять предоплату и нужно обязательно проверять полученный товар сразу, на почте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники обманывают и воруют у украинцев деньги, предлагая сдать жилье. Особенно активны аферисты сейчас, накануне новогодних и рождественских праздников, когда люди массово выезжают на отдых. Злоумышленники публикуют в интернете фейковые объявления о сдаче в аренду квартир и домов, но при получении предоплаты сразу же исчезают.