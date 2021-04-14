Объем теневой экономики Украины составляет половину ВВП, – Гетманцев
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Укринформ". "Я считаю, что объем теневой экономики – это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Поделите пополам – получите примерную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, потому что "тень" невозможно посчитать", – заявил он.
Также глава комитета отметил, что вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности. Он добавил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации.
В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплит, о совместном транзите в отношении таможен, антиофшорном законе.
Напомним, в Верховной Раде 245 голосами поддержали в первом чтении законопроект о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Документ был в предвыборной программе и президента, и его партии "Слуга народа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине размер теневой экономики достигает более одного годового бюджета страны, а 62% предприятий работают исключительно с наличными.
В Украине хотят расширить полномочия Гоструда в части усиления контроля за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Для этого предлагается на законодательном уровне закрепить права и обязанности госинспекторов труда, формы контроля, основания и порядок инспекционных посещений.