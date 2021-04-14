Объем теневой экономики Украины составляет половину ВВП, – Гетманцев

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Укринформ". "Я считаю, что объем теневой экономики – это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Поделите пополам – получите примерную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, потому что "тень" невозможно посчитать", – заявил он.

Также глава комитета отметил, что вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности. Он добавил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации.

В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплит, о совместном транзите в отношении таможен, антиофшорном законе.

Напомним, в Верховной Раде 245 голосами поддержали в первом чтении законопроект о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Документ был в предвыборной программе и президента, и его партии "Слуга народа".

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