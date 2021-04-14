Обсяг тіньової економіки України становить половину ВВП, – Гетманцев

Глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що обсяг тіньової економіки в Україні становить половину ВВП.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Укрінформ". "Я вважаю, що обсяг тіньової економіки – це половина ВВП. Наприклад, у 2020 році ВВП склав 4,5 трильйона. Поділіть навпіл – отримаєте приблизну суму тіньової економіки. Точно цифру ніхто не скаже, ніякі дослідження не можуть бути достовірними, тому що "тінь" неможливо порахувати", – заявив він.

Також глава комітету зазначив, що питання контрабанди та тіньової економіки за своїми масштабами є прямою загрозою національній безпеці. Він додав, що наразі ухвалено всі акти, необхідні для першого етапу детінізації.

Зокрема, нова редакція закону про фінансовий моніторинг, про фіскалізації, про банківський спліт, про спільний транзит щодо митниць, антиофшорному закону.

Нагадаємо, у Верховній Раді 245 голосами підтримали в першому читанні законопроєкт про введення "нульової" декларації для всіх, хто хоче узаконити зароблені в тіні активи. Документ був у передвиборчій програмі і президента, і його партії "Слуга народу".

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