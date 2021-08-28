За ініціативи Президента з 1 вересня 2021 року розпочинається кампанія по добровільному декларуванню. Громадянам надається можливість задекларувати свої статки та в подальшому вільно їх використовувати. Адже в Україні протягом тридцяти років існувала система, яка дозволяла багатьом громадянам отримувати неоподатковані доходи, у тому числі за кордоном.

Є ряд причин, чому варто буде скористатись можливістю добровільно задекларувати свої статки. Зокрема, надалі буде все складніше розмістити готівку у банківських установах чи придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами їх активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено Законом №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та їх залучення в економіку України.

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Цей Закон не про бюджетні надходження, а більше про створення цивілізованих умов в оподаткуванні доходів громадян. Громадяни які скористаються цією можливістю зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія.

Більше того, тим громадянам, які задекларували активи та сплатили з них збір, держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.

Але не всі матимуть право на добровільне декларування. Є і низка обмежень. Не підлягають декларуванню активи, здобуті в результаті вчинення кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабаря, крім злочинів щодо ухилення від сплати податків.

Окрім того активи, які знаходяться на рахунках країни агресора чи мають джерело походження з такої країни також не підлягають декларуванню.

Тобто, якщо громадянин обрав цивілізований спосіб вивести на світло гроші та активи, отримані не від злочинної діяльності, і які були приховані від оподаткування –держава надає йому цілу низку гарантій. І ці гарантії прописані в законі.

Про ставки

Добровільне декларування проводиться лише один рік. У період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Та передбачає сплату справедливого збору.

Запропоновано всього три основні ставки:

5% загальна ставка, встановлена для валютних цінностей та майна, що знаходяться в Україні;

9% для закордонних активів;

2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП.

Водночас, не всі активи підлягають декларуванню. Громадянам не потрібно подавати декларацію відносно власної квартири, загальна площа якої не перевищує 120 кв м, та будинку до 240 кв м.

Також не підлягає декларуванню і власний автомобіль. Але тут є певні критерії. Один з них – цей автомобіль має бути у власному постійному користуванні та не використовуватися для комерційних цілей.

Щодо земельних ділянок. Тут також є певні критерії. Не підлягають декларуванню земельні ділянки лише у межах норм безоплатної передачі (приватизації).

Тим громадянам, які сумлінно сплачували податки зі всіх доходів, які були джерелом набуття їх активів, декларацію подавати не потрібно. Також це звільнення застосовується до тих активів громадян, які були набуті без сплати належних податків і зборів (житло, автомобіль та земля). Мова йде, наприклад, про договори дарування чи отримання спадщини.

Зверну увагу, що для тих громадян, які скористуються можливістю добровільного декларування та відповідно задекларують свої активи, джерела їх набуття не розкриваються. Що також є додатковою гарантією держави.

Що далі

Сьогодні багато хто з громадян міг чути про "непрямі методи контролю" саме у контексті добровільного декларування. Так, вони будуть запровадженні в майбутньому, оскільки такий обов’язок передбачається Законом №1539.

Мінфін разом з Податковою вже почав напрацьовувати відповідний законопроект. Коли всі громадяни у рівних умовах сумлінно сплачують податки – це про цивілізовані механізми оподаткування, а також справедливі стосовно кожного громадянина

Мова йде про те, що контролюючі органи будуть проводити співставлення реального рівня життя людини, її статків – з наявною інформацію про отримані нею доходи та сплачені з них податки. Відповідно, такі інструменти в майбутньому будуть поширюватись на всіх громадян – платників податків.

Наголошую, що відповідні напрацювання на сьогодні знаходяться в процесі обговорення. Уряд має дев’ять місяців на розробку та погодження законопроекту.

Тому на разі нам всім варто сконцентруватись на добровільному декларуванні.

Добровільне декларування – це можливість. Сподіваюсь, що нею скористається значна частина наших громадян.

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