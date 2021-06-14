Новый налог на часть квартир в Украине: кому и за что придется заплатить 20%

В Украине Кабинет министров предложил установить налог на новые квартиры в размере 20% (НДС). Это может привести к значительному подорожанию нового жилья. Кроме того, упадут доходы девелоперов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №5600 (под авторством Кабинета министров). Также в документе предлагают ввести НДФЛ (18%) при продаже больше трех квартир.

Мнения экспертов о том, к чему может привести введение НДС, разошлись. В Ассоциации экспертов недвижимости считают, что возможности для резкого подорожания квартир нет. Мол, в таком случае украинцы не смогут покупать новое жилье. В то же время риелтор Сергей Костецкий считает, что стоимость нового жилья резко взлетит.

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"Много застройщиков реально объявят себя банкротами. Сейчас небольшие строительные компании и так выживают, хорошо себя чувствуют только гиганты", – говорит Костецкий.

Без НДС оставят только то жилье, которое приобретается с помощью специальных государственных программ (когда процент кредита оплачивают из бюджета), и то жилье, которое полностью построено за счет государственных средств.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что летом украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры. Отдать деньги государству придется тем, кто владеет квартирами площадью от 60 квадратов, или домами от 180 квадратов.