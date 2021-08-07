"Новая почта" усилит защиту от мошенников: анонсировано новшество

Украинская компания "Новая почта" и сервис объявлений OLX добавили возможность клиентам оплачивать заказ "OLX Доставка" в отделении с помощью наложенного платежа. Это уменьшает риск столкнуться с мошенниками и поможет избежать необходимости делать предоплату. Теперь товар можно оплатить уже после полной проверки.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты". В свою очередь продавцы смогут получить еще больше клиентов. Еще одна важная деталь – в случае отказа клиента от посылки, ее вернут продавцу бесплатно.

Теперь найдя нужный товар на OLX, покупатель выбирает доставку с наложенным платежом. Уже в отделении он проверяет товар и только после этого его оплачивает.

Однако же в том случае, если покупатель решил отказаться от посылки, то ее просто оставят в отделении, а после этого уже отправят продавцу.

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Напомним, в ПриватБанке предупреждают клиентов о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт с логотипом банка. Злоумышленники заманивают в мошеннический проект предложением высокого дохода.

Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт p-invest.site незаконно использует логотип и айдентику банка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине действует сеть фирм, которая рассылает открытки и sms о победе в "акции" и обещает выплатить сотни тысяч. Так они навязывают покупку своего товара, что однако не гарантирует получения приза.