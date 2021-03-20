"Новая почта" повысила цены на отправку и упаковку: сколько будет стоить посылка

"Новая почта" с 20 марта повысила тарифы на все виды посылок. К примеру, отправка посылки весом с 20 до 30 кг подорожала с 105 до 110 грн.

Об этом говорится в опубликованных данных на сайте "Новой почты". На 1-10 грн также подорожала и упаковка посылок. Так, за коробку от 30 до 40 кг с наполнителем вместо 86 грн придется заплатить 96 грн.

до 0,5 кг

в пределах города с 30 до 35 грн;

в пределах области с 35 до 40 грн;

по стране с 40 до 45 грн.

до 1 кг

в пределах города с 35 до 40 грн;

в пределах области с 40 до 45 грн;

по стране с 45 до 50 грн.

до 2 кг

в пределах города с 40 до 45 грн;

в пределах области с 45 до 50 грн;

по стране с 50 до 55 грн.

до 5 кг

в пределах города с 45 до 50 грн;

в пределах области с 50 до 55 грн;

по стране с 55 до 60 грн.

до 10 кг

в пределах города с 55 до 60 грн;

в пределах области с 60 до 65 грн;

по стране с 65 до 70 грн.

до 20 кг

в пределах города с 75 до 80 грн;

в пределах области с 80 до 85 грн;

по стране с 85 до 90 грн.

до 30 кг

в пределах города с 95 до 100 грн;

в пределах области с 100 до 105 грн;

по стране с 105 до 110 грн.

Пресс-служба компании при этом заявила, что долгое время они сознательно не повышали стоимость услуг, "понимая всю сложность экономической ситуации", связанной с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за последние 4 года больше всего выросли в цене сигареты. Если в 2017-м пачка украинских сигарет с фильтром в среднем стоила 17,47 грн, то сейчас – 44,4 грн.