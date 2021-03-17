В Украине в несколько раз взлетели цены на сигареты: сколько стоит пачка

В Украине за последние 4 года больше всего выросли в цене сигареты. Если в 2017-м пачка украинских сигарет с фильтром в среднем стоила 17,47 грн, то сейчас – 44,4 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Импортные сигареты премиум-класса подорожали с 25,7 до 59,19 грн, или в 2,3 раза. Такой рост связан с повышением акцизов. И это не предел. Уже в ближайшее время пачка подорожает до 100 грн.

К примеру, как видно на инфографике, подорожание среди пяти самых популярных продуктов составило от 16,9 до 51%. В зависимости от рациона, для кого-то питание могло подорожать в среднем не на 30%, а на все 50.

В целом кумулятивный рост зарплат должен был полностью компенсировать рост цен. На практике же все зависит от того, какие продукты потреблять. К примеру, в 2017-м на минимальную зарплату (3200 грн) можно было купить 35,7 кг говядины, а сейчас (при минималке в 6000 грн) уже 40,1 кг. В то же время ситуация с картошкой кардинально противоположная: 4 года назад на минималку можно было купить 573,4 кг, а сейчас – 538,5 кг. То есть покупательная способность самой маленькой зарплаты сократилась почти на 40 кг картошки.

По подсчетам OBOZREVATEL, повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 грн.

Напомним, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.