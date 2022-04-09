"Новая почта" остановила работу в Донецкой области

"Новая почта" с 9 апреля приостановила работу всех отделений в Донецкой области. В результате военных действий возможности доставлять посылки не будет.

Об этом говорится на сайте почтового оператора. Стоит отметить, что в Украине продолжается эвакуация мирного населения со всей территории Донецкой области. При этом войска оккупантов препятствуют эвакуации украинцев. Так, 8 апреля в Краматорске россияне совершили ракетный удар по вокзалу.

В результате погибли 53 человека, около 100 получили ранения разной тяжести. Эвакуация проходит бесплатно, вместе с мирными жителями с территории Донецкой области также выезжают и компании.

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Отметим, при этом во время войны "Новая почта" снова доставляет и забирает посылки курьерами. Тариф остался таким же, каким был до войны, – плюс 30 грн к тарифу доставки в отделение (для отправлений с весом до 30 кг). То есть клиенты могут получить заказ в отделении, в почтомате или по адресу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международные системы денежных переводов Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo отменили комиссии за переводы в Украину. Глобальная сеть Euronet с банкоматами по всему миру тоже отменила плату за свои услуги для граждан Украины.