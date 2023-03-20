Некоторым украинцам упростят назначение пенсий: принят законопроект

Украинцам, которые проживают во временной оккупации или в районах активных боевых действий, упрощают назначение пенсий. Теперь пенсионная выплата будет "выписываться" таким гражданам не зависимо от срока обращения в Пенсионный фонд – просто со дня достижение установленного возраста.

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Такое изменение предусматривает законопроект № 8198. Этот документ был принят депутатами Верховной Рады во втором чтении 20 марта, за проголосовали 274 нардепа, сообщил Ярослав Железняк ("Голос").

В первом чтении документ одобрили еще в декабре-2022. Законопроект еще должен будет подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Упрощенные правила будут действовать в течение всего военного положения и еще три месяца после его окончания. Пенсия будет насчитываться со следующего дня после:

достижения человеком из указанных категорий пенсионного возраста (зависит от стажа, обычно 60 лет);

установление инвалидности (по решению медэксперизы).

Законопроект приняли, так как Пенсионный фонд на временно оккупированных территориях часто не может выполнять свои функции, объясняла нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Кроме того, на гражданах сказывается отсутствие интернета и мобильной связи, из-за чего они часто не могут вовремя подавать заявления (в т.ч. на назначеие пенсии) через портал электронных услуг ПФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году больше трети 60-летних украинцев не смогут получить пенсии. Им придется работать до 63 или 65 лет. Постепенное повышение требований к стажу происходит каждый год и завершится только в 2028-м.

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