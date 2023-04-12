Некоторым украинцам упростили назначение пенсий: Зеленский подписал закон

Украинцам, которые проживают во временной оккупации или в районах активных боевых действий, упрощают назначение пенсий. Теперь таким гражданам пенсионная выплата будет назначаться не зависимо от срока обращения в Пенсионный фонд, непосредственно со дня достижения установленного возраста.

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Соответствующий законопроект № 8198 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Этот документ во втором чтении депутаты Верховной Рады приняли еще 20 марта, тогда за него проголосовали 274 нардепа.

Упрощенные правила будут действовать в течение всего военного положения и еще три месяца после его окончания. Пенсия будет насчитываться автоматически со следующего дня после:

достижения человеком из указанных категорий пенсионного возраста (зависит от стажа, обычно 60 лет);

установление инвалидности (по решению медэксперизы).

Законопроект приняли, так как Пенсионный фонд на временно оккупированных территориях часто не может выполнять свои функции, объясняла нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Кроме того, на гражданах сказывается отсутствие интернета и мобильной связи, из-за чего они часто не могут вовремя подавать заявления (в т. ч. на назначение пенсии) через портал электронных услуг ПФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пенсионеры, которые оказались на временно оккупированных территориях, лишились возможности получать свои пенсии лично. Чтобы при этом не потерять доступ к деньгам, таким людям нужно оформить перенаправление пенсии с почты на банковскую карточку.

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