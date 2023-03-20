Как не потерять пенсию в оккупации: доступ к деньгам можно сохранить

Украинские пенсионеры, которые оказались на временно оккупированных территориях, лишились возможности лично получать свои пенсии. Чтобы при этом не потерять доступ к деньгам, таким людям нужно оформить перенаправление пенсии с почты на банковскую карточку.

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Сделать это можно дистанционно, рассказали юристы профильному изданию "На пенсии". В таком случае потребуется воспользоваться электронным кабинетом на портале Пенсионного фонда (ПФУ).

Главная трудность заключается в том, что для авторизации в кабинете понадобится электронная подпись. Ее можно получить с помощью приложения государственного банка "Приват24", если пользователь уже зарегистрирован в системе. Для этого нужно:

в меню "Все услуги" – "Бизнес" выбрать пункт "Загрузить сертификат";

заполнить заявление, проверить данные и подтвердить их правильность;

выбрать место на компьютере, где будет сохранен файл из КЭП и создать пароль для файла;

ввести код из SMS или мобильного приложения "Приват24".

После того, как электронная подпись получена и сохранена на компьютере, можно приступать непосредственно к переводу пенсии с почты на карточку. Для этого следует зайти на портал электронных услуг ПФУ.

В личном кабинете Пенсионного фонда нужно войти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать пункт о внесении изменений в свое пенсионное дело. Далее система предложит запомнить заявление об изменении способа выплаты пенсии.

Именно его и нужно будет подписать электронной подписью. Алгоритм действий таков:

заполнение всей информации, которую запрашивает система;

загрузка качественных фотокопий или сканов документов (паспорт, идентификационный код).

Если этого не сделать, украинец в оккупацию все равно формаьно не потеряет пенсию – просто не будет иметь доступа к своим средствам. После того, как человек выедет на подконтрольную территорию или же когда его населенный пункт деоккупируют, деньги выплатят на "Укрпочте" в полном объеме за все время оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта в Украине провели массовую индексацию пенсий, которая затронула более 10 млн человек. При этом уже с 1 апреля пенсионные выплаты пересмотрят еще для одной категории украинцев.

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