Некоторым украинцам доначислят невыплаченную ранее пенсию

Украинцам, которые ранее получали пенсию на временно оккупированной территории, будут доначислены выплаты за период до месяца их возобновления. Речь идет о периоде от фактического прекращения выплат жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей и до момента их возобновления на контролируемой территории Украины после регистрации таких граждан как внутренне перемещенных лиц либо переоформления постоянной прописки.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров в среду, 10 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Министерстве социальной политики с целью выплаты недополученных сумм пенсий и пожизненного денежного содержания переселенцам.

В частности, принятым решением предусмотрено выплачивать соответствующие суммы обеспечения за тот период, который "выпал" из учета – с момента прекращения выплат на временно оккупированной территории Украины и до момента их возобновления на контролируемой.

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Право на доначисление пенсии и пособия получили следующие категории внутренне перемещенных лиц:

которые официально зарегистрированы как переселенцы в Едином реестре и получили соответствующую справку о взятии на учет;

которые отказались от справки о взятии на учет как переселенцев, но официально зарегистрировали своё место жительства на контролируемой территории Украины и постоянно тут проживают;

законные наследники умершего пенсионера из числа внутренне перемещенных лиц, а также лиц, проживающих на временно оккупированной территории, но которые не успели стать на учет как переселенцы.

Перечень лиц, которым полагается доначисление пенсии, будет сформирован территориальным органами Пенсионного фонда. Выплаты будут проводиться ежемесячно в размере прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность (сейчас 1854 грн), но не больше размера, который фактически полагается лицу.

Деньги на финансирование такой инициативы заложат в отдельную программу бюджета Пенсионного фонда, путем перераспределения расходов на его содержание. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сбираются кардинально изменить подход к назначению пенсии по потере кормильца согласно "военному" закону № 2262, вследствие чего размер выплаты существенно повысится. Если сейчас такой вид пенсии назначается одному из нетрудоспособных членов семьи погибшего (умершего) кормильца, то в правительстве предлагают делать такие выплаты каждому члену семьи, утратившему трудоспособность.