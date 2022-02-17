Некоторым пенсионерам в Украине доплатят по 300 грн: кому и когда

В Украине с 1 октября 2022 года расширится программа доплат к пенсиям для пожилых людей. В частности, для пенсионеров после 70 лет прибавка к пенсионной выплате составит 300 грн. Также для украинцев 70+ изменится размер минимальной пенсии – однако только при условии наличия полного страхового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

По данным Кабмина, в Украине около 1,7 млн таких граждан. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает правительственный портал. Минимальная пенсионная выплата повысится так:

для украинцев старше 70 лет с полным страховым стажем – до 3000 грн ;

для пожилых украинцев старше 70 лет с меньшим трудовым стажем – пропорционально 3000 грн.

Второй вариант покажем на примере. Если у женщины 70-ти лет есть 28 лет страхового стажа, ее минимальная пенсия с 1 октября 2022 года составит 2800 грн. Такой результат рассчитан по формуле: 2800 грн = 3000 грн х 28 лет/30 лет.

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Ранее похожие правила уже ввели для пенсионеров старше 75 лет. С 2020 доплаты по 500 грн получают 1,4 млн человек старше 80 лет, а с осени-2021 по 400 грн дополнительно платят 1 млн пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

А минимальная пенсионная выплата для лиц в возрасте от 75 до 80 лет (со страховым стажем для мужчины 25 лет и для женщины 20 лет) установлена в размере 2500 грн, а для лиц старше 80 лет (со страховым стажем для мужчины 25 лет и для женщины 20 лет) в размере 2600 грн.

К слову, ранее минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Рост касается граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине с 1 марта расчетный размер пенсии повысят на 14%. В среднем это 500 грн, при этом около 4,9 млн пенсионеров останутся без индексации. Повышать пенсии не будут:

тем, кто имеет значительные надбавки за стаж сверх нормы;