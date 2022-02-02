Под Киевом за 50 млн грн продают дом с местом для вертолетной площадки: как выглядит особняк

Роман Костюченко
Личные финансы
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Недалеко от Киева за 50 миллионов продают дом с местом для вертолетной площадки

Под Киевом продают дом за 48,14 млн грн. В нем есть 8 комнат, расположенных на 3 этажах. А на участке в 210 "соток" – место для теннисной и вертолетной площадки.

Соответствующее объявление размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Дом находится в селе Высшая Дубечня в Вышгородском районе, за 44,1 км от Киева (по автодороге Р 69).

Под Киевом продают дом за 48,14 млн грн

Что есть в доме

Общая площадь дома – 1 150 "квадратов". На трех этажах расположены 8 комнат.

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Общая площадь дома – 1 150 "квадратов"

В объявлении утверждается, что в доме есть все коммуникации, а ремонт выполнен в классическом стиле. В нем есть:

  • эксклюзивная мебель;

  • комнаты отдыха и работы;

  • сауна;

  • бассейн;

  • спортивный зал;

  • домашний кинотеатр;

  • зимний сад;

  • кабинет;

  • кухня-столовая на 180 квадратов.

На участке у дома есть место для теннисной и вертолетной площадки

Гостевой дом и место для вертолетной площадки

Дом стоит на участке в 210 "соток". На нем также расположены:

  • гостевой дом на 250 "квадратов";

  • беседка;

  • летний домик с выходом на открытый бассейн;

  • хозяйственный двор;

  • место для строительства вертолетной площадки и теннисного корта.

Дом стоит на участке в 210 "соток"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом же Киеве – в его центре – продается просторная 5-комнатная квартира. Ее цена составляет 1 млн долларов (около 28 млн грн). Общая площадь аппартаментов составляет 330 кв. м. Жилая – 178 кв. м., кухни – 30 кв. м.

Трехуровневая квартира находится недалеко от станций метро "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота". Среди прочего в ней есть:

  • три санузла;

  • камин;

  • просторная терраса.

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