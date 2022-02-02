Под Киевом за 50 млн грн продают дом с местом для вертолетной площадки: как выглядит особняк
Под Киевом продают дом за 48,14 млн грн. В нем есть 8 комнат, расположенных на 3 этажах. А на участке в 210 "соток" – место для теннисной и вертолетной площадки.
Соответствующее объявление размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Дом находится в селе Высшая Дубечня в Вышгородском районе, за 44,1 км от Киева (по автодороге Р 69).
Что есть в доме
Общая площадь дома – 1 150 "квадратов". На трех этажах расположены 8 комнат.
В объявлении утверждается, что в доме есть все коммуникации, а ремонт выполнен в классическом стиле. В нем есть:
эксклюзивная мебель;
комнаты отдыха и работы;
сауна;
бассейн;
спортивный зал;
домашний кинотеатр;
зимний сад;
кабинет;
кухня-столовая на 180 квадратов.
Гостевой дом и место для вертолетной площадки
Дом стоит на участке в 210 "соток". На нем также расположены:
гостевой дом на 250 "квадратов";
беседка;
летний домик с выходом на открытый бассейн;
хозяйственный двор;
место для строительства вертолетной площадки и теннисного корта.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом же Киеве – в его центре – продается просторная 5-комнатная квартира. Ее цена составляет 1 млн долларов (около 28 млн грн). Общая площадь аппартаментов составляет 330 кв. м. Жилая – 178 кв. м., кухни – 30 кв. м.
Трехуровневая квартира находится недалеко от станций метро "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота". Среди прочего в ней есть:
три санузла;
камин;
просторная терраса.