Под Киевом за 50 млн грн продают дом с местом для вертолетной площадки: как выглядит особняк

Под Киевом продают дом за 48,14 млн грн. В нем есть 8 комнат, расположенных на 3 этажах. А на участке в 210 "соток" – место для теннисной и вертолетной площадки.

Соответствующее объявление размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Дом находится в селе Высшая Дубечня в Вышгородском районе, за 44,1 км от Киева (по автодороге Р 69).

Что есть в доме

Общая площадь дома – 1 150 "квадратов". На трех этажах расположены 8 комнат.

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В объявлении утверждается, что в доме есть все коммуникации, а ремонт выполнен в классическом стиле. В нем есть:

эксклюзивная мебель;

комнаты отдыха и работы;

сауна;

бассейн;

спортивный зал;

домашний кинотеатр;

зимний сад;

кабинет;

кухня-столовая на 180 квадратов.

Гостевой дом и место для вертолетной площадки

Дом стоит на участке в 210 "соток". На нем также расположены:

гостевой дом на 250 "квадратов";

беседка;

летний домик с выходом на открытый бассейн;

хозяйственный двор;

место для строительства вертолетной площадки и теннисного корта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом же Киеве – в его центре – продается просторная 5-комнатная квартира. Ее цена составляет 1 млн долларов (около 28 млн грн). Общая площадь аппартаментов составляет 330 кв. м. Жилая – 178 кв. м., кухни – 30 кв. м.

Трехуровневая квартира находится недалеко от станций метро "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота". Среди прочего в ней есть: